Review: Poly Voyager 80 UC – Gemaakt om mee te werken

We testten een noise cancelling koptelefoon van Poly die specifiek voor kantoorwerkers bedoeld is: zowel op kantoor als thuis.

Wil je een premium noise cancelling koptelefoon dan ben je al snel flink wat geld kwijt. Met een officieel retail-prijskaartje van 449,95 euro valt deze Voyager 80 UC van Poly daar wat ons betreft ook onder – al kan je als je wat goed uitkijkt ‘m ondertussen ook voor flink wat minder geld aanschaffen. De Voyager-reeks gaat al een hele tijd mee en dateert nog van het Plantronics-tijdperk. Sinds Plantronics en Polycom samengingen, plakt er het merk Poly op: en dat is dan weer sinds 2022 in handen van HP. Pas gaf HP nog aan dat het vasthoudt aan het merk Poly. Maar de Voyager 80 UC dus: de ‘UC’ in dat typenummer verwijst naar unified communications, een term die wat in ongebruik geraakt is maar die wel duidelijk maakt dat deze koptelefoon bedoeld is voor kantoorwerkers.

Oftewel: gemaakt om te bellen en voor gebruik in videomeetings. In eerste instantie is dat Microsoft Teams, waarvoor de koptelefoon ook gecertificeerd is. In het midden van de rechteroorschelp zie je dat ook: naast het telefoon-icoontje om een gesprek aan te nemen valt ook het Microsoft Teams logo op. Dat betekent voor alle duidelijkheid absoluut niét dat je de headset ook enkel met Teams kan gebruiken. Tijdens onze test gebruikten we de headset bijvoorbeeld ook vlot in Google Meet en Zoom. Maar ook met de oplossingen van pakweg Cisco, Avaya en Alcatel-Lucent Enterprise werkt de headset prima samen: het is in essentie dan ook een Bluetooth-headset zoals elke andere, of een ‘softphone’ om mee te bellen.

Maar wél eentje die uitstekend geschikt is om virtueel mee te vergaderen. Stemmen komen bijzonder helder door. Ik kan me geen enkel moment herinneren uit de talloze uren aan videomeetings waarop de headset op dat vlak in de fout ging, wel integendeel. Er zijn voorbeelden genoeg van meetings die ik met de standaard speakers van mijn laptop startte, maar waarbij de stemmen niet zo duidelijk doorkwamen – zelfs niet op maximaal volume. Even switchen naar de headset liet die stemmen wel meteen goed klinken.

En ook in omgekeerde richting trouwens. De Voyager 80 UC heeft nochtans géén boom – je weet wel, een uitklapbare microfoon die je ter hoogte van je mond positioneert – maar dat gemis blijkt totaal geen probleem. Er zitten volgens de specificaties maar liefst 6 microfoons in de headset ingebouwd en in de praktijk blijkt dat toch voor zeer goed verstaanbaar stemgeluid te zorgen aan de andere kant van de spreekwoordelijke lijn.

Poly Voyager Surround 80 UC © Poly

Noise ca(nce)lling

De over-the-ear kussens van de koptelefoon voelen zacht en comfortabel aan en kan je gerust wat langere tijd ophouden vooraleer het onaangenaam wordt. Ze sluiten voldoende aan waardoor omgevingsgeluiden meteen al wat gedempt worden. De adaptive noise cancelling kan je inschakelen via de rechteroorschelp waar alle ‘controls’ gebundeld zitten. Daar kunnen we wel niet anders dan vaststellen dat de onderdrukking van geluiden niet zo goed gebeurt als bij de concurrerende modellen van Sony of Bose. Stemmen op grotere afstand kan je niet meer horen. Dichtbij wel nog. Ook tikgeluiden van je toetsenbord komen nog door. Van muziek van een luidspreker op 10 meter afstand op een gemiddeld geluidsniveau hoor je wel nog wat gedempte flarden; van volledig wegfilteren is dus geen sprake. Is het dat wat je zoekt? Dan ga je zeker niet tevreden zijn met deze Voyager 80 UC van Poly.

Maar nu ik meer dan twee maand met deze metgezel aan het Zoomen en Teamsen (is dat al een werkwoord, nvdr?) ben, moet ik wel opmerken dat de mindere noise cancelling géén dealbreaker is. Wel integendeel. In ons landschapskantoor worden de verre geluiden voldoende gedempt en is de ruisonderdrukking voldoende om me echt te laten focussen op een digitale meeting. Ik heb het gevoel dat ik helemaal in het gesprek zit. Maar wanneer mijn collega naast mij een opmerking maakt of mijn overbuur iets te luid lacht, dan hoor ik het wel. Is dat erg? Wel, ik vind dus van niet: het hoort wat mij betreft bij de kantooromgeving. Een volledige onderdrukking van omgevingsgeluid maakt dat een gesprek te onnatuurlijk aanvoelt. Je hoort jezelf dan bijvoorbeeld nauwelijks nog praten en dan merk ik dat ik ook automatisch veel luider ga praten: daar maak je je niet populair mee in een landschapskantoor. Dat probleem ervaar ik veel minder met de minder agressieve noise cancelling van deze headset.

Vuil?

De perfecte headset dan? Nee, dat ook weer niet. De headset zit – we zeiden het al – zeer comfortabel – en dat mag ook wel voor die prijs – maar voor die premium prijs verwachten we toch ook een premium afwerking. En daar is iets vreemd aan de hand. De uiteinden van de beugel lijken op het eerste zicht vuile vlekken te hebben: instinctief dacht ik aan lijmvlekken. Maar het blijkt wel degelijk in de afwerking zelf te zitten. Ik vermoed gerecycleerd materiaal? En als het dat niet is, dan is het minderwaardige afwerking in de fabricage, en dat zou dan toch niet mogen gebeuren. Afgaande op andere reviews die we vonden op het internet blijkt het ook geen alleenstaand probleem te zijn: we lezen hierover veel meldingen. Detailkritiek? Misschien, maar anderzijds oogt het letterlijk niet mooi op je hoofd en past het zoals gezegd niet bij de premium uitstraling die Poly wel beoogt.

Poly Voyager Surround 80 UC: let op de vuil ogende vlekken boven de linkeroorschelp. © Poly

Ook over de aanraakgevoelige bediening via de rechteroorschelp zijn we niet onverdeeld tevreden. Het gebeurde tijdens het testen gewoon veel te vaak dat we onbedoeld muziek op pauze zetten: even onbedoeld net iets te hard aanraken is al voldoende. Druk je twee seconden lang in het midden van de oorschelp, dan activeer je de slimme stemassistent waarmee je telefoon standaard uitgerust is: Google Assistant of Siri. In de praktijk hebben we dit niet vaak gebruikt, maar weet dus dat het kan. De volumeregeling werkt wel vlot met swipebewegingen op en neer: dat verkleint ook de kans op onbedoelde aanpassingen. Van links naar rechts swipen op de rechteroorschelp en omgekeerd komt dan weer overeen met een ‘Next track’ of ‘previous track’: ook dat werkt wel goed.

Er schuilt wel nog een designprobleem in de plaatsing van de sensoren. Die zorgen bijvoorbeeld dat je muziek automatisch op pauze gaat van zodra je de koptelefoon afzet. Handig toch? Ja, in theorie maar in de praktijk blijkt dat die sensoren te vaak ‘denken’ dat je de koptelefoon afzet terwijl dat niet zo is. Even je hoofd achterover laten hellen bijvoorbeeld: grote kans dat de muziek onbedoeld op pauze gaat.

Er hoort een app bij

In de doos vinden we een weinig fraaie opbergtas, een USB-C oplaadkabel, een kabeltje om de headset bedraad te gebruiken – dat kan dus nog -, een kleine USB-C Bluetooth-adapter en een verloopstuk om ‘m te kunnen inpluggen in een traditionele USB-poort van een (oudere) computer. De oplaadkabel hoef je niet zo vaak boven te halen: tot 21 uur gesprekstijd kan de batterij op één lading halen en dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Bij het inschakelen van de headset krijg je ook te horen of de batterij ‘high, ‘medium’ of ‘low’ is. Pas bij low moet je stilaan aan opladen gaan denken. Wil je een exact percentage? Dan is er nog de bijbehorende Poly Lens app: beschikbaar voor desktops (Windows en Mac), en smartphones (Google Play en Apple App Store). Het eerste wat je best meteen doet is de software van je koptelefoon bijwerken naar de meest recente versie. In die app kan je verder een aantal aanpassingen doen. De sensors uitschakelen bijvoorbeeld om te vermijden dat ie onbedoeld op pauze gaat. Of het geluid wat aanpassen. Verwacht niet te veel: de equalizer heeft welgeteld drie instellingen. Helaas blijkt geen enkele echt te voldoen om de muziekkwaliteit op te krikken. Slecht klinkt de muziek nu ook weer niet: maar de gehele soundmix blijft toch vooral vlak klinken en mist finesse en diepgang. Wat een verschil met het geluid dat de headset in je oren tovert tijdens je telefoongesprekken en Teams-meetings. Het bewijst voor ons dat Poly hier in eerste instantie doorbouwt op de opgedane expertise rond vergaderen en het houden van kwaliteitsvolle Bluetooth-gesprekken en online meetings. Het is misschien net omdat dat deel het zo goed doet, dat het opvalt dat de muziekkwaliteit achter blijft.

Conclusie

Na talloze telefoongesprekken, urenlange online meetings en luistersessies blijven we uiteindelijk met gemengde gevoelens achter. Ja, er zijn wat minpuntjes – de minder goed werkende sensors bijvoorbeeld of de mindere afwerking aan het uiteinde van de koptelefoon. Voor dit geld kan je ook zeker betere alternatieven vinden als het je puur om de muziek en de noise cancellation te doen is. Maar als hulpmiddel voor je kantoorwerk stelt hij ons niet teleur: dat is waar duidelijk de expertise en kracht van Poly ligt.