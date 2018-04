Google's hoofd van AI trekt naar Apple

John Giannandrea werkt al bij Google sinds 2010, toen de techgigant zijn startup 'Metaweb' overnam. Metaweb omschreef zichzelf als een 'open, gedeelde database van alle informatie', die Google uiteraard integreerde in haar zoekmachine.

Giannandrea was tijdens zijn achtjarige periode bij Google verantwoordelijk voor de ontwikkeling van AI. Zo hebben we bijvoorbeeld directe antwoorden op zoektermen als 'hoe oud is Jeremy Clarkson?' en AI-integratie in toepassingen als Gmail en Google Assistant aan de Schot te danken.

Een 'slimmere' Siri

Met deze overstap ruilt Giannandrea het AI-onderzoek bij Google voor dat van haar grootste concurrent. Bij Apple zal de 53-jarige AI-expert aan het hoofd staan van hun 'Machine Learning and AI Strategy'-divisie. Daardoor wordt hij een van de zestien mensen die rechtstreeks aan CEO Tim Cook verantwoording moeten afleggen. Het voornaamste doel van de aanwerving van Giannandrea is om Siri, de digitale assistent van Apple, terug op het peil van de concurrentie te krijgen.

Onlangs zagen we namelijk nog dat Siri de 'domste' digitale assistent op de markt is, alhoewel dat ook te wijten kan zijn aan Apple's gebrek aan dataverzameling en -analyse. Om een machine learning AI te trainen, is er namelijk enorm veel data-analyse nodig, iets wat Apple wil beperken om de privacy van haar gebruikers beter te beschermen.

Opvolging

Bij Google wordt Giannandrea opgevolgd door enerzijds Jeff Dean, die het AI-gedeelte overneemt, en Ben Gomes, die nu het roer staat van de ontwikkeling van Google's zoekmachine. Beide personen zijn veteranen bij Google die er respectievelijk al 19 en 18 jaar werken. De beslissing om de rol op te splitsen over twee personen wijst er volgens sommigen op dat Google nog meer wil inzetten op de praktische integratie van AI in haar toepassingen. Het lijkt er dus niet op dat het vertrek van Giannandrea een al te grote klap is voor het AI-onderzoek van Google.