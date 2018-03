Robert Bouchard wordt nieuwe CEO van Econocom Group

Robert Bouchard (46) zetelt al sinds 2009 in de bestuursraad van Econocom Group. Op dat moment was hij tegelijkertijd algemeen directeur van Digital Dimensions. In 2015 trad Bouchard mee in het bestuur van Econocom, hij werd er vicevoorzitter van de raad van bestuur en twee jaar later werd hij aangesteld als COO van het Belgisch-Franse IT-bedrijf.

In mei 2017 werd al duidelijk dat de toppositie bij Econocom waarschijnlijk binnen de familie zou blijven. Bouchard werd toen al aangesteld als co-CEO en operationeel directeur. Nu vervolledigen ze de overdracht en volgt Robert Bouchard officieel zijn vader Jean-Louis Bouchard op. De 75-jarige oprichter van Econocom zal echter niet volledig uit het bedrijf verdwijnen. Hij blijft nog steeds voorzitter van de raad van bestuur en hoofdaandeelhouder.

Robert Bouchard zal in zijn functie als CEO in eerste instantie het nieuwe strategische meerjarenplan van Econocom, 'e for excellence', uitvoeren. Econocom heeft de ambitie om tegen 2022 de omzetkaap van 4 miljard te ronden en het operationele resultaat te verdubbelen. In dat kader zal Robert Bouchard midden juni een programma opstarten met focus op kwaliteit en klantentevredenheid.