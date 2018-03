Thomas Fetten nieuwe CEO van SecureLink

Voor zijn benoeming als CEO bij SecureLink werkte Thomas Fetten al vijf jaar als Chief Operations Officer bij Getronics, een internationale ICT-integrator met Nederlandse roots. Volgens Sec ureLink bewees Fetten zich daar al op vlak van klantgerichtheid. Daarvoor was hij al aan de slag bij Aurelius Equity Opportunities en IBM.

Hij volgt daarmee Marco Barkmeijer op. Barkmeijer is een van de oprichters van SecureLink en bekleedde de rol van CEO gedurende tien jaar. Hij verlaat het bedrijf echter niet en zal vanaf nu optreden als Chief Commercial Officer en zich dus meer richten op de verkoop, marketing en leveranciers. Hij blijft ook bestuurslid en aandeelhouder bij SecureLink.

Zelf is hij erg tevreden over de benoeming van Thomas Fetten: 'Ik ben erg blij dat Thomas bij het SecureLink-team komt. Zijn ervaring om bedrijven zoals het onze de volgende stappen in het groeiproces te laten zetten, zal ons ambitieuze doel om de wereldwijde leider in cybersecurity te worden, versnellen,' aldus Barkmeijer.