Duitsland wil boetes van vijftig miljoen euro voor haatboodschappen op sociale media

Minister Heiko Maas van de socialistische centrum-partij SPD presenteerde vandaag zijn wetsvoorstel. Klachten van gebruikers over haatberichten moeten zonder vertraging worden behandeld. Het wetvoorstel geeft de sociale media 24 uur om een haatbericht te verwijderen. Geven de internetbedrijven hier geen gehoor aan, of falen ze andere richtlijnen als het aanstellen van één verantwoordelijke voor de behandeling van klachten kan er een eenmalige boete tot vijftig miljoen euro volgen.

Naast het wetsvoorstel kwam de Duitse minister ook met een studie waaruit moet blijken dat internetbedrijven nu vaak geen gehoor geven aan klachten. Volgens het rapport dat Maas regelmatig citeerde tijdens zijn presentatie, verwijderde Twitter slechts één procent van de 540 aangegeven, strafbare boodschappen, deed Facebook dat in 39 procent van de gevallen en YouTube 90 procent. De drie websites verwijderden de aangegeven berichten steeds pas na een week in plaats van de vooropgestelde 24 uur.

Een officieel account maakt vooral bij Twitter al het verschil. De testen werden de eerste week uitgevoerd met een 'normaal' gebruikersaccount. Als het strafbare materiaal niet werd verwijderd na de vooropgestelde week gaf een officieel acount (bij Youtube en Twitter) het nogmaals aan als ongepast. Bij Twitter schoot het percentage van 1% naar 63% en bij YouTube steeg het nog lichtjes van 90 naar 97%.

De drie sociale netwerksites beloofden al in 2015 aan de Duitse minister om haatboodschappen die in strijd waren met de Duitse wetten binnen de 24 uur te verwijderen. Die beslissing kwam er tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis toen anti-immigratie-bewegingen, vooral op sociale media, het actiefst waren. Sindsdien lijkt de ontevredenheid van Heiko Maas met Facebook, YouTube en Twitter alleen maar toe te nemen. Vorig jaar nog zei Maas dat Facebook behandeld moet worden als persbedrijf. Op die manier zou het sociale netwerk aansprakelijk zijn voor alles wat er op haar platform verschijnt. Wanneer het wetsvoorstel gestemd wordt, is niet duidelijk.