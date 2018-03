Beveiligingscamera werkt ook op zonne-energie

De Arlo Pro 2 is de nieuwe generatie van de eerder door ons geteste Netgear Arlo Smart Home Security beveiligingscamera. De resolutie is verbeterd: de Arlo Pro 2 filmt in 1080p full hd. Op die manier kun je verder inzoomen in de Arlo app voor nog meer detail. Het 130 graden zicht, het nachtzicht en de bewegingsdetectie zijn eveneens verbeterd.

De camera is weerbestendig en kan dus zowel binnen als buiten worden gebruikt. Ingebouwde luidspreker en microfoon maken tweerichtingscommunicatie mogelijk.

Het basisstation heeft een ingebouwde sirene die je vanop afstand via de app kunt inschakelen. Maar de sirene kan ook afgaan wanneer de verbonden Arlo-camera('s) beweging en/of geluid detecteren. De nieuwe Look Back-functie neemt beelden op drie seconden vóór de detectie van beweging.

De Arlo Pro 2 werkt op batterijen, maar kan volgens schema worden in- en uitgeschakeld. Optioneel voorzie je de camera van stroom via de nieuwe zonne-energieoptie. Het los verkrijgbare Arlo Solar Panel (VMA4600) laadt de batterijen in enkele uren volledig op.

Ingeplugd werkt de camera ook en dat is zelfs nodig als je de bewegingszones wilt gebruiken of als je permanent video wil opnemen. Dit laatste is wel een bij te betalen optie in het bijbehorende cloud-abonnement.

De cloud-dienst is gratis voor maximaal vijf camera's en zeven dagen opslag. Dertig dagen opslag en tien camera's kost 99 dollar per jaar. Zestig dagen opslag en maximaal vijftien camera's kost 149 dollar per jaar.

Je automatiseert bepaalde taken dankzij de ondersteuning voor IFTTT en Samsung SmartThings. Met de Arlo Skill for Amazon Alexa kunnen live feeds of opgenomen video worden bekeken op Echo Show of Amazon Fire TV. Met een eenvoudig stemcommando aan Alexa kan Arlo bepaalde locaties tonen.

Arlo Pro 2 Add-on Camera kost 279,99 euro. De Arlo Pro 2 Security Camera System met twee camera's inclusief een basisstation kost 619,99 euro.

Arlo Pro 2, Arlo Pro en Arlo draadloze camera's zijn uitwisselbaar. Je voegt de nieuwe Arlo Pro 2 camera's toe aan een Arlo Pro of Arlo draadloos basisstation, of koppelt al bestaande Arlo draadloze camera's aan het nieuwe Arlo Pro basisstation.

