Budget-smartphones van Lenovo

De Moto g6 en g6 Plus zijn nieuwe toestellen in de Moto G-serie van Lenovo waarvan we de Moto g5 vorig jaar hebben getest. Beide toestellen hebben Android 8.0 Oreo als besturingssysteem.

De Moto g6 is uitgerust met een 5,7-inch Full HD+ Max Vision scherm (1080 x 2160 pixels) met een beeldverhouding van 18:9.

De smartphone heeft een 3D glazen achterkant en een nanocoating die het toestel beschermt tegen spatten en lichte regen.

De Moto g6 draait op een een 1,8 Ghz Qualcomm Snapdragon 450-octacoreprocessor en 3 GB ram. Het interne geheugen van 32 GB is uitbreidbaar tot 128 GB met een microSD-geheugenkaart.

De selfiecamera vooraan is een 8 MP-model, terwijl de achterkant is uitgerust met een dual-camera met 12 en 5 MP.

De smartphone is uitgerust met een 3000mAh-batterij en kan snel worden opgeladen met de TurboPower-lader via de usb-c-aansluiting.

De Moto g6 meet 153,8 x 72,3 x 8,3 mm en weegt 167 gram.

De Moto g6 Plus is uitgerust met een Full-HD Max Vision 5,9-inch scherm (1080 x 2160 pixels) met een 18:9 beeldverhouding.

Deze smartphone heeft een 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 630-octacoreprocessor, 4 GB ram en 64 GB opslaggeheugen, dat uitbreidbaar is met een microSD-geheugenkaartje tot 256 GB.

Op de achterzijde heeft de Moto g6 Plus een dual-camera met 12 MP en 5 MP. Het 'smart camera system' herkent geschreven teksten en objecten. De smartphone heeft eveneens een 8 MP frontcamera.

De batterij van de Moto g6 Plus heeft een capaciteit van 3200 mAh en ondersteunt TurboPower om het toestel snel op te laden.

De Moto g6 Plus meeet 160 x 75,5 x 8 mm en weegt 167 gram.

De Motorola Moto g6 heeft een adviesprijs van 249 euro. De Motorla Moto g6 Plus heeft een adviesprijs van 299 euro.

Bron: www.diskidee.be