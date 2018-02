Amazon schrapt honderden banen

Amazon, de op één na grootste werkgever in de VS, zag in haar hoofkantoor in de Amerikaanse stad Seattle haar personeelsbestand op twee jaar tijd groeien van 5.000 tot 40.000 werknemers. Nu stelt de e-commercegigant naar eigen zeggen vast dat verschillende teams te groot zijn. Dat weet The Seattle Times.

In de komende weken zal Amazon daarom honderden banen schrappen in Seattle. "De maatregelen maken deel uit van ons jaarlijks planning proces. Op sommige personeelsgebieden zijn we nog steeds volop op zoek naar nieuwe werknemers, maar op andere zullen we besparen", zegt een woordvoerder aan The Seattle Times. Het bedrijf naar eigen zeggen inspanningen leveren, om de werknemers die door de nieuwe maatregelen getroffen zijn weer aan het werk te zetten binnen Amazon.

Het bedrijf van Jeff Bezos heeft vorig jaar 130.000 nieuwe werknemers aangeworven. Een stijging van 66 procent vergeleken met het jaar voordien. Het totale aantal werknemers van Amazon bedroeg in december 566.000 mensen.