Android Go geeft budgettelefoons een boost

Android is al 's werelds meest gebruikte mobiele besturingssysteem, maar Google zou Google niet zijn als ze daarmee genoegen namen. Om specifiek op de 'emerging markets' in te spelen (denk India en Afrika), werkt het bedrijf al even aan een systeem dat is geoptimaliseerd voor budgettelefoons. Android Go, een lichtgewicht mobiel besturingssysteem, komt nu ook naar België.

Android Go is gemaakt voor smartphones met wat Google lichtjes omfloerst 'entry level hardware' noemt. Toestellen met een gigabyte aan RAM, weinig opslagruimte en tragere CPU's, dus. De software neemt de helft van de opslagruimte in als zijn grote broer, komt met een eigen beveiligingssuite en de verschillende apps, zoals Maps Go en Gmail Go gaan efficiënter met computerkracht en mobiele data om.

Alcatel en Nokia brengen nu beide een budgettoestel uit met Android Oreo, Go Edition uit in België. "Smartphones hebben nooit echt een goed gevoel kunnen geven aan low end smartphone kopers", legt Wout Martens van Nokia HMD uit. "Een 'full' Android op een toestel met 1 GB RAM, dat is geen leuke ervaring. Met Android Go moet dat beter gaan."

Het is een verhaal dat we eerder ook al bij onderzoeksbureau Gartner hoorden. "Mensen zijn minder snel geneigd om hun gsm in te ruilen voor een smartphone omdat de kwaliteit van 'ultra low cost' smartphones te wensen overlaat", legt analist Anshul Gupta uit bij de bekendmaking van de verkoopcijfers voor smartphones in het vierde kwartaal van 2017. Daaruit blijkt dat wereldwijde smartphoneverkoop voor het eerst is gedaald. Gupta: "Consumenten kopen liever feature phones die wel kwalitatief zijn."

Nokia speelt alvast op beide markten. De 'banaan' die het bedrijf zondag aankondigde, de Nokia 8110, is een feature phone (dus geen smartphone) die wel enkele apps aan boord heeft. "We hebben in België best nog veel feature phones", zegt Martens, "maar die technologie heeft nooit echt een upgrade gekregen. Je hebt nu gebruikers die graag een mobiele telefoon willen, maar dan met enkele essentiële apps die hun vrienden en familie hebben. Denk dan aan streamingdiensten voor muziek, chatdiensten of kalenders."

Daarmee wordt de lijn tussen feature phone en smartphone, zeker met zo'n lichte Android aan boord, wel heel dun. Martens geeft dat ook toe, maar: "We denken wel dat beide telefoons naast elkaar kunnen blijven."