Nokia lanceert 4 nieuwe smartphones (en een banaan)

Nokia 8 Sirocco

De meest high-end telefoon van het merk is voortaan de Nokia 8 Sirocco. Tegenover de 'oude' Nokia 8 gaat het RAM-geheugen hier van 4 naar 8GB en gaat de opslag van 64 naar 128 gigabyte. Daarbij stijgt ook de prijs van 599 naar 749 euro.

Voor dat geld krijg je onder de motorkap een Snapdragon 835 octa-core (4X3,36 GHz en 4X1,9 GHz). Verder beschikt het toestel over drie camera's: een 5 megapixel selfiecamera en twee 12- en 13 megapixel camera's. Het scherm is een gebogen pOLED 2K 5,5 inch scherm en de 3.260 mAh batterij wordt opgeladen met usb-C.

Nokia 7+

Ook hier vinden we een dubbele (12- en 13 megapixel) camera terug, maar dit keer aangevuld met een 16 megapixel camera vooraan. Het scherm van de Nokia 7+ meet 6 inch en heeft een full HD+ 18:9 verhouding.

De telefoon draait op een Snapdragon 660 met 4 gigabyte RAM en 64 gigabyte opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.800. Ook hier gebeurt het opladen met usb-C. Het toestel, een dual-sim, is vanaf april in ons land te koop voor 399 euro.

Nokia 6

De nieuwe Nokia 6 is volgens HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-telefoons, zestig procent sneller dan de vorige generatie. Het model is vanaf april in ons land beschikbaar in twee uitvoeringen: een aan 279 euro voor 3GB RAM en 32 GB opslag, of aan 299 euro voor 4GB RAM en 64 GB opslag. Beiden draaien op een Snapdragon 630.

Op dit toestel slechts één 16 megapixel camera achteraan, en één 8 megapixel camera vooraan. Ook hier gebeurt opladen via usb-C. De batterij heeft een capaciteit van 3.000 mAh en het scherm meet 5,5 inch (full HD).

Nokia 1

De laagste in de cijferreeks is meteen ook de goedkoopste smartphone in het aanbod. Voor 89 euro is de Nokia 1 een smartphone met slechts 1 gigabyte RAM, 8 gigabyte opslag, een quad core processor aan 1,1 GHz, 2.150 mAh batterij en een 5 megapixel camera (2 megapixel vooraan). In tegenstelling tot de overige toestellen gebruikt deze nog de oude micro-usb aansluiting om op te laden.

De telefoon is vanaf juni te koop in het rood of donkerblauw. Maar Nokia is ook van plan om Xpress-on covers te verkopen voor het toestel. Wie wil kan dus de kleur van het toestel wisselen.

Nokia 8110

Tot slot trekt Nokia wederom de nostalgiekaart met een heruitgave van de Nokia 8110. De 8110 is vooral gekend om zijn design. Je moet de telefoon openglijden om te bellen en het gebogen design doet het toestel, vooral in zijn gele uitvoering, vooral denken aan een banaan.

Net zoals met de 3310 gaat het niet om een volwaardige smartphone, wel om een toestel met een eigen besturingssysteem. Er is 4G en wifi aan boord en Nokia zegt dat 'de essentiële smartphone-apps' beschikbaar zijn.

Welke dat zijn, daar hebben we het raden naar. Nokia benadrukt onder meer dat er een nieuwe versie van Snake op zit, maar verklapt in zijn perscommunicatie geen specificaties. Behalve dat het toestel vanaf juni voor 79 euro te koop zal zijn, in het zwart of geel.