Ballonnen moederbedrijf Google zorgen voor internet in overstroomd Peru

Project Loon gebruikt heliumballonnen met een diameter van 15m en een hoogte van 12m. Die worden twintig kilometer hoog opgelaten in de stratosfeer om draadloze signalen te versturen. De benodigde elektronica zit in een kistje onder de ballon dat ondermeer accu's bevat om zonne-energie op te slaan. Zo kunnen de ballonnen ook 's nachts werken.

Het team van Project Loon zei aan de BBC dat ze eerder dit jaar het systeem aan het uittesten waren in Peru toen verschillende steden geraakt werden door overstromingen. Daarop besliste het bedrijf de technologie open te stellen voor drie overstroomde zones rond Lima, Chimbote en Piura. Volgens een blogpost van de teamleider voorzagen de ballonnen 160 gb aan data binnen een gebied ter grootte van Zwitserland. Met die hoeveelheid gegevens kunnen er twee miljoen e-mails of 30 miljoen chatberichten verstuurd worden. Het was de eerste keer dat het project zo grootschalig uitgerold werd.