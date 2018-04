Britse 'sleepwet' illegaal bevonden door hooggerechtshof

De Britse overheid heeft een rechtszaak verloren die verband houdt met een Britse versie van de sleepwet. In het Verenigd Koninkrijk kreeg die de naam Investigatory Power Act (IP Act). Door tegenstanders werd hij de bijnaam 'Snooper's Charter' toebedeeld. Net als in Nederland wil ook de Britse overheid dat de veiligheidsdiensten zichzelf toegang kunnen verlenen tot de gegevens van burgers via een bevel aan de telecomoperators.

De Britse mensenrechtenorganisatie Liberty heeft de rechtszaak aangespannen. In een uitspraak oordeelt de rechtbank nu dat de wetgeving niet overeenstemt met de fundamentele rechten van mensen.

Het grootse probleem met de wet is dat de veiligheidsdiensten, zonder eerst onafhankelijke toestemming te vragen, gebruik kunnen maken van de wet. Volgens de IP Act kunnen de Britse veiligheidsdiensten zelfs de informatie van burgers opvragen, zonder dat daar een specifiek vermoeden van een ernstige misdaad voor nodig is.

Nieuwe deadline

"De browsergeschiedenis, telefoongesprekken, berichten en e-mails bespioneren zonder het vermoeden van een ernstige misdaad, en zonder enige bescherming voor de burgers, ondermijnt alles waar onze vrijheid en democratie voor staan", zegt Martha Spurrier, hoofd van Liberty, in een verklaring. "Daarnaast lopen we het risico dat onze gegevens in handen komen van buitenlandse spionnen of hackers."

De vrijheidsorganisatie Liberty is tevreden met de uitspraak van het hooggerechtshof. De Britse overheid heeft tot 1 november van dit jaar gekregen om met een alternatief voorstel te komen. Liberty heeft al duidelijk gemaakt dat het zich zal blijven verzetten tegen het verzamelen van gegevens van mensen als er geen vermoeden is van een ernstige misdaad.