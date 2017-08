China legt eigen sociale media aan banden

Naast bovenvermelde platformen wordt ook Tieba, een forum van Weibo onderzocht. Daarbij zou Tieba de nieuwe richtlijnen niet nalezen die obscene, gewelddadige of beledigende content verbieden.

"De gebruikers verspreiden geweld, terreur, valse geruchten, pornografie en andere gevaren voor de openbare orde en nationale en publieke veiligheid", klinkt het in een bericht van de nationale regulator.

Tencent en Weibo hebben nog niet gereageerd op de recente onderzoeken. Baidu zelf zegt tegenover Reuters dat het "diepe spijt" heeft over het geviseerde materiaal op zijn site en dat het actief zal meewerken met de overheid en strenger zal controleren.

Partijcongres

China heeft al langer een beleid waarbij het verschillende buitenlandse websites censureert en de vrije meningsuiting aan banden legt. Reuters duidt dat de huidige onderzoeken er komen naar aanleiding van het 19e nationaal congres van de communistische partij, dat deze herfst doorgaat in China. In de aanloop daarvan wil het Chinese regime de touwen aantrekken.

Dat deed het de afgelopen weken al door WeChat accounts af te sluiten die focussen op celebrityroddels. Twee weken terug raakte bekend dat burgers in een lokale hoofdstad verplicht worden om spyware te installeren om hun activiteiten te kunnen monitoren.

VPN's

Maar ook Apple buigde recent voor China door een aantal populaire VPN-apps niet langer aan te bieden. Die apps worden gretig gebruikt om de beruchte 'Chinese firewall' te omzeilen en gecensureerde sites toch te bezoeken of om zelf anoniem te blijven. China zelf kondigde in mei aan dat het gebruik van VPN's vanaf 1 februari 2018 verboden is.