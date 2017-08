China tikt e-commerce op de vingers om VPN-verkoop

Het gaat om Alibaba, Taobao.com, Mogujie, Xiami en Peiyinxiu. Volgens de Cyberspace Administration of China, dat het internet in het land reguleert moeten de vijf zich onderwerpen aan "zelfonderzoek en correctie" om de verkopers van VPN's te bannen. Volgens Reuters moeten sommigen ook nieuwe registraties annuleren en de verantwoordelijke medewerkers straffen.

Dat China de sites op de vingers tikt is geen verrassing. Het land hanteert al jaren een streng censuurbeleid waarbij buitenlandse nieuwssites, Wikipedia of Facebook worden geblokkeerd. Ook zoekopdrachten naar gevoelige onderwerpen, zoals de studentenprotesten op het Tiananmenplein, waarbij honderden mensen werden gedood door het Chinese leger, is onvindbaar op Google binnen het land.

De afgelopen maanden gaat de censuur echter nog verder. Zo verbiedt en blokkeert het land VPN's omdat je daarmee afgeschermde sites kan bezoeken. Maar ook sociale netwerken worden strenger gecontroleerd en gesanctioneerd. In één regio worden inwoners zelfs verplicht om spyware op hun gsm te installeren. Allemaal maatregelen in aanloop van het 19e partijcongres dat deze herfst in China doorgaat.