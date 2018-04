Duizenden Google-medewerkers zijn samenwerking met Defensie beu

Onlangs maakten bronnen aan de nieuwssite Gizmodo al bekend dat er onenigheid is binnen Google omtrent het leveren van AI-software aan het Department of Defense (DoD) in de VS. Nu blijkt dat die meningsverschillen een grote rol spelen binnen het bedrijf, want een brief en een petitie gericht aan Sundar Pichaï moet de CEO overtuigen om de samenwerking stop te zetten.

Beste Sundar

De boodschap gebruikt niet mis te verstane woorden. "Beste Sundar, wij geloven dat Google zich niet mag mengen in oorlogspraktijken. We vragen daarom om Project Maven stop te zetten. Daarnaast willen we dat Google een verklaring uitstuurt die stelt dat het Google, alsook partners, nooit oorlogstechnologie zullen ontwikkelen."

De drones die Defensie ontwikkelt, hebben Google's TensorFlow-beeldherkenningssoftware aan boord. Dat is software waarmee de onbemande vliegtuigjes zelfstandig op verkenningsmissie kunnen worden uitgestuurd, zonder dat een mens actief beelden moet analyseren. Het bedrijf beet in een eerdere verklaring al van zich af door te stellen dat de drones nooit gebruikt zullen worden in gewelddadige missies.

Interne discussie

Maar die verklaring blijkt dus niet voldoende te zijn, want 3.100 medewerkers van Google hebben nu voor het eerst een concrete stap genomen om hun ongenoegen openlijk te uiten. De zoekgigant heeft een officiële mededeling uitgestuurd waarin het reageerde op de actie.

"Een belangrijk onderdeel van onze cultuur bestaat erin dat onze medewerkers actief betrokken worden bij onze projecten. We begrijpen dat er veel vragen heersen omtrent het gebruik van nieuwe technologie. Zo'n gesprekken tussen medewerkers en onafhankelijke experts beschouwen we als erg belangrijk en voordelig", zo luidt het begin van de mededeling.

"Wees niet slecht"

Verder herhaalt het bedrijf dat de technologie die in Project Maven gebruikt wordt, enkel bedoeld is voor vreedzame operaties. Google besluit dat er intern nog verder gepraat wordt over de feiten. Het bedrijf tracht de gemoederen te bedaren. "Elke militaire toepassing waarbij we machine learning gebruiken, roept logischerwijs vragen op. Ons bedrijf voert actief een uitgebreide discussie over dit belangrijk onderwerp. Verder werken we aan eigen beleidsregels omtrent onze machinelearning-technologie."

Opmerkelijk is dat Google' bekende bedrijfsmoto luidt: "Don't be evil", of "Wees niet slecht" in het Nederlands. Het bedrijf wil zichzelf daarmee behoeden voor mogelijke kwaadaardige toepassingen van haar eigen diensten. Het valt nog af te wachten op welke conclusie de discussie binnen het bedrijf zal uitdraaien.