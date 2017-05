EASI breidt datacenter uit naar Gent

Het bedrijf klopt voor zijn tweede datacenter aan bij Interoute. De bedoeling is om te starten met 1 rack en nog twee bijkomende racks tegen de zomer. De rest van de capaciteit zit in het Proximus-datacenter in Machelen waar EASI 7 racks in gebruik heeft, waar er dit jaar nog 1-2 bijkomen.

EASI levert onder meer zijn cloudoplossing Cloud2be aan zo'n 200 SaaS en IaaS-klanten. Het bedrijf mikt op middelgrote bedrijven maar krijgt de laatste tijd ook vraag van grotere organisaties waardoor een uitbreiding naar een tweede locatie nodig is.