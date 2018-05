Einde van productieproblemen bij Tesla lijkt in zicht

Met de Model 3 loopt heeft autobouwer Tesla al maanden last van ernstige productieproblemen. Het bedrijf slaagt er maar niet in om zijn productiedoelen te halen, en onlangs legde het bedrijf opnieuw de assemblage stil. CEO Elon Musk wees de problemen toe aan de sterke mate van automatisering van het productieproces van de Model 3.

Mens versus machine

Ondertussen heeft heet bedrijf het roer omgegooid, en delen van het productieproces verlopen nu volledig manueel of gedeeld automatisch. Het bedrijf heeft een reeks specifieke testen uitgevoerd waarin de prestaties van mens en machine werden vergeleken. Tesla kwam daarbij tot de conclusie dat mensen nu eenmaal beter zijn in het uitvoeren van bepaalde taken.

De wijziging heeft meteen resultaat opgeleverd, want Tesla heeft de afgelopen drie weken elke week 2.000 wagens van de band doen rollen. Officieel is de nieuwe productiemethode een tijdelijke oplossing, maar het bedrijf verwacht dat het binnen twee maanden de doelstelling van 5.000 wagens per week zal kunnen halen.

Winstgevend?

Een andere belofte van Tesla is dat het dit jaar winstgevend zal zijn. Sinds zijn ontstaan liep Tesla op tegen verliezen. Vorig jaar sloot het bedrijf af met een recordomzet en tegelijk ook een recordverlies. De nieuwe kwartaalcijfers van het bedrijf zetten die trend verder. Weer behaalt Tesla een hogere omzet van 3,4 miljard dollar, vergeleken met 3,3 miljard dollar in het laatste kwartaal van 2017. De autobouwer maakte ook 785 miljoen dollar verlies, tegenover 771 miljoen dollar vorig jaar. Dat is het grootste kwartaalverlies ooit voor Tesla.

Een belangrijke factor in het uitblijven van winst is volgens de autobouwer de slabakkende productie van de Model 3. Tesla verwacht daarom dat het zijn derde en vierde kwartaal van dit jaar zonder rode cijfers zal afsluiten.