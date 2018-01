Europese Commissie geeft Qualcomm boete van één miljard euro voor deal met Apple

Volgens eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager heeft Qualcomm meer dan vijf jaar lang zijn rivalen op illegale wijze uit de markt voor LTE-chips gehouden. "Qualcomm heeft miljarden dollars betaald aan een belangrijke klant, Apple, opdat het bedrijf niet zou aankopen bij concurrenten. Deze betalingen waren niet enkel prijskortingen, ze werden gedaan op voorwaarde dat Apple in al zijn iPhones en iPads exclusief gebruik zou maken van de chipsets van Qualcomm", zo verklaarde de eurocommissaris.

Zo heeft de chipmaker volgens haar misbruik gemaakt van zijn dominante positie op de markt, wat volgens de Europese concurrentieregels verboden is. Daarvoor krijgt Qualcomm nu een boete van 997.4 miljoen euro opgelegd, ongeveer 5 procent van de omzet die de chipmaker vorig jaar boekte.

Qualcomm is wereldwijd veruit de grootste producent van de chips die nodig zijn om smartphones en tablets met 4G-netwerken te verbinden. Intel, de grootste concurrent, heeft geprobeerd de dominantie van Qualcomm op dit vlak te doorbreken. Pas in september 2016, toen de overeenkomst met Qualcomm afliep, begon Apple ook chips van Intel te gebruiken. Sindsdien zijn Apple en Qualcomm geen vrienden meer en bekvechten ze vooral over geld door elkaar keer op keer te beschuldigen van patentschendingen.

Vorige week keurde de Europese Commissie nog Qualcomm's overname van de Nederlandse smartphonechipfabrikant NXP goed, nadat Qualcomm enkele toegevingen had gedaan. Volgens experts is het echter onduidelijk of die deal nu nog zal doorgaan.