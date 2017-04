Facebook investeert in bestrijding nepnieuws

Samen maken ze deel uit van een consortium van belangrijke figuren uit de techindustrie, academici en verschillende organisaties dat van plan is 14 miljard dollar te investeren in de creatie van een 'News Integrity Initiative'.

Het initiatief zal beheerd worden door de Cuny Graduate School of Journalism, een opleiding aan de City University of New York. De organisatie is erop gericht om nieuwsgeletterdheid en het vertrouwen in degelijke journalistiek wereldwijd te verhogen.

Facebook heeft de laatste tijd met zijn 'Facebook Journalism Project' al meerdere stappen genomen om nepnieuws tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de kritiek op Facebook na de presidentiële verkiezingen van vorig jaar, waar er via de sociale netwerksite vaak nieuws verspreid werd dat achteraf niet bleek te kloppen. Mogelijk heeft dit vals nieuws een rol gespeeld in de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het bedrijf implementeerde onlangs ook een manier om 'fake news' te rapporteren en een waarschuwing te plaatsen onder nieuws dat misschien niet strookt met de waarheid.

"In de middelbare school leerde ik dat een betrouwbare pers het immuunsysteem is van een democratie. Als nieuwsconsument wil ik nieuws dat betrouwbaar is. Dat betekent betrouwbare nieuwsbronnen verdedigen en leren hoe je clickbait en misleidend nieuws kan herkennen", aldus Craig Newmark.

Andere organisaties die deel uitmaken van het 'News Integrity Intiative' zijn onder andere UNESCO en het 'European Journalism Centre' in Nederland.