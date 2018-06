Facebook stopt met Trending

Facebook Trending begon in 2014 en was beschikbaar in vijf landen, waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Trending liet zien waar gebruikers het meest over praatten. Het idee was dat gebruikers zo in aanraking konden komen met nieuws dat populair was bij andere Facebook-gebruikers.

In 2016 klapten oud-medewerkers uit de biechten. Ze klaagden dat beheerders invloed hadden op de keuze van nieuwsberichten. Conservatieve onderwerpen zouden worden weggemoffeld. Facebook besloot vervolgens dat Trending niet langer zou worden bijgehouden door mensen, maar door algoritmes, maar dat bleek geen oplossing voor de problemen.