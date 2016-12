Frankrijk doet eerste commerciële droneleveringen

De drone wordt ingezet door DPDgroup, onderdeel van La groupe La Poste, en dit vanuit Saint-Maximim-La-Sainte-Beaume in de Provence tot aan een vast ophaalpunt bij een incubator die een tiental startups huisvest.

Het traject bestaat uit 15 kilometer waarbij de drone zendingen tot 1,5 kilo zal vervoeren. Voor de droneontwikkeling zelf werkt DPDgroup samen met Atechsys. De drone zelf kan in principe tot 20 kilometer ver vliegen aan 30 km/uur met een pakket tot drie kilogram. Het onbemand vliegtuig beschikt over zes carbon rotors en laat ook een livestream van video en data toe.

Het hele traject van de drone is geautomatiseerd. Wie een pakket wil verzenden doet dat via een speciale terminal waar het pakket zonder menselijke tussenkomst wordt klaargezet voor verzending. Voor het project was er eerst nog goedkeuring nodig van de Franse burgerluchtvaartautoriteit. Ook werd het traject gedurende twee jaar, goed voor meer dan zeshonderd vlieguren, getest.

DPDgroup is niet de enige logistieke speler die drones wil inzetten. Gisteren schreven we nog dat Amazon zijn eerste test afrondde met Amazon Prime Air. Ook DHL heeft al enkele jaren testen lopen waarbij het drones leveringen laat doen. Al gaat het ook daar om bestemmingen in moeilijk bereikbare gebieden.