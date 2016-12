Franse Uber-chauffeurs dreigen met blokkades

Het is al een tijdje onrustig in Parijs, waar taxichauffeurs vorige week verschillende wegen naar de luchthavens blokkeerden. Veel van de chauffeurs die voor Uber werken zijn lid van vakbonden die in Frankrijk traditioneel vrij sterk staan. "Als we geen opslag krijgen, blokkeren we Parijs," zegt Hassan Benbarak, lid van de vakbond Capa-VTC aan Bloomberg. "We hebben een prijsstijging van dertig tot veertig procent nodig." De vakbonden van de chauffeurs zitten nu aan tafel met afgevaardigden van Uber, van de lokale dienst LeCab en met adviseurs van de Franse transportminister.

De discussies draaien over het bedrag dat chauffeurs aan een rit overhouden. De vakbonden zijn zelf voorstander van een hogere prijs per rit, maar andere opties, zoals betalen voor de tijd dat chauffeurs wachten of bijdragen aan een sociaal vangnet worden ook onderzocht. Begin december stegen de prijzen voor een Uber rit nog met 15 procent, maar het bedrijf verhoogde daarbij meteen ook het deel dat het zelf afroomt. Chauffeurs in Frankrijk dragen nu 25 procent van een ritprijs af aan de dienst, tegenover 20 procent voordien.

Uber, dat aan een agressieve expansie over heel de wereld bezig is, krijgt wel vaker tegenwerk van regulatoren en chauffeurs zelf, en wordt in meerdere landen gevraagd zich in regel te stellen met de sociale wetgeving. Ook in België was Uber een tijdje illegaal.