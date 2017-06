Franstalige katholieke scholen bellen via de cloud

Het Waals-Brabantse ALLOcloud en Panasonic Business slepen de openbare aanbesteding binnen om alle Franstalige katholieke scholen in ons land de mogelijkheid te geven om hun centrale, telefoonlijnen en -communicaties naar de cloud te migreren. Dat betekent dat ze op dat moment ook afscheid nemen van de klassieke operatoren.

Het gaat in totaal om 700 scholen die potentieel kunnen aansluiten. Over een duur van 4 jaar wordt de waarde van het contract geschat op meer dan 15 miljoen euro. Voor de scholen betekent de overstap vooral een flinke besparing: geen centrale meer huren, geen telefoonabonnementen en communicatie aan een fractie van de huidige prijs. Oproepen tussen de scholen worden zelfs gratis.

De oplossing die ALLOcloud voorziet kan door de scholen zelf geïnstalleerd worden. Panasonic Business staat in voor het materiaalbeheer en levert de SIP-telefoontoestellen aan. Het volstaat om de geleverde telefoontoestellen aan te sluiten waarna ze zichzelf automatisch configureren. Via een webportaal kan de school zelf haar telefonie beheren zoals een gebruiker en telefoon toevoegen of een 'oproepenstroom' configureren.

De cloudtelefoniedienst ALLOcloud bestaat sinds 2013 en is een initiatief van het in Saintes gevestigde EYEPEA.eu dat al sinds 2005 actief is in voip.