Google creëert crisisfonds van 4 miljoen dollar na immigratiebeleid Trump

Daarmee wil het bedrijf vier organisaties helpen die zich inzetten rond (de bestrijding van) het nieuwe immigratiebeleid van Donald Trump. De nieuwe president van de Verenigde Staten besloot dit weekend dat inwoners van zeven moslimlanden de Verenigde Staten niet meer in mochten.

Het is de grootste crisiscampagne van Google ooit en apart van dit fonds doneren bestuursleden van het bedrijf ook nog aan de organisaties, schrijf USA Today.

Google-CEO Sundar Pichai stuurde een memo rond bij het personeel om het initiatief bekend te maken. Het fonds komt er kort nadat Google al duidelijk positie had ingenomen tegen het immigratiebeleid van Trump. "We zijn bezorgd over de gevolgen van dit besluit en alle voorstellen die beperkingen opleggen aan Googlers en hun families, of die ervoor zorgen dat er belemmeringen ontstaan voor het brengen van talent naar de Verenigde Staten", klonk het zaterdag al in een interne memo. Sergey Brin, mede-oprichter van Google werd op het vliegveld van San Francisco gezien terwijl hij tegen de maatregelen demonstreerde. Hij wilde aan Forbes niet veel kwijt, maar zei zelf een immigrant te zijn. Zijn familie trok uit de Sovjet Unie, om Jodenvervolging te ontvluchtten.

Zorgen uit Silicon Valley

Naast Google waren er dit weekend veel techbedrijven die hun zorgen over het nieuwe beleid uitsproken. Onder andere Mark Zuckerberg (Facebook), Reed Hastings (Netflix) en Satya Nadella (Microsoft) waren bezorgd. "On-Amerikaans", klonk het vanuit Silicon Valley.