Google gaat cryptomining-apps blokkeren

"We staan geen apps toe die cryptocurrency minen op een apparaat. We staan wel apps toe die het minen van cryptomunten op afstand beheren", heeft Google toegevoegd in een update van het beleidcentrum voor ontwikkelaars. Daarmee volgt het bedrijf Apple, dat vorige maand dezelfde maatregel nam.

Wie cryptomunten wil minen heeft veel processorkracht nodig. Dat gaat doorgaans efficiënter met de GPU van een computer dan met die van een smartphone. Wel is het mogelijk dat malafide apps de opgetelde kracht van een groot aantal smartphones gebruiken om op de achtergrond cryptomunten te delven. Het is wellicht om dat soort misbruik tegen te gaan dat Google deze nieuwe maatregel invoert. Eerder verbood het ook al extensies in Chrome die dit soort van 'cryptojacking' plegen.