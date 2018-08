Kunstmatige intelligentie van Google kan oogziektes detecteren

We naderen zo langzamerhand het omslagpunt waarbij computers beter worden in het herkennen van ziekten dan artsen. Een zelflerend systeem dat op basis van een 3D-scan een diagnose kan stellen voor oogaandoeningen, is daar het laatste voorbeeld van.

Om dat te ontwikkelen werkt Google's DeepMind samen met het Londense oogziekenhuis Moorfields en met een instituut voor oogheelkunde van de universiteit University College London. Op basis van 14.884 oogscans trainden ze twee neurale netwerken om meer dan vijftig oogaandoeningen te herkennen. De scans werden anoniem gemaakt, om te voorkomen dat de medische informatie via een omweg bij Google terecht zou komen.

De diagnose van DeepMind werd vergeleken met die van artsen en bleek 94 procent accuraat. DeepMind zag geen aandoeningen over het hoofd en had maar twee 'false positives' (meldingen waar een arts dringend naar moest kijken, maar die niet ernstig bleken).

De techniek wordt uitgelegd in een artikel dat maandag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Medicine.

Hoe kan deze technologie oogartsen helpen?

Oogscans zijn de afgelopen jaren al flink verbeterd. Het gevolg is dat veel meer mensen worden doorverwezen naar ziekenhuizen. Dat leidt tot wachtlijsten, ook voor mensen die met spoed moeten worden behandeld om blindheid te voorkomen. "Het aantal oogscans groeit veel sneller dan het aantal menselijke experten die die scans kunnen interpreteren. Daardoor kan de diagnose en behandeling van oogziekten vertraging oplopen, wat desastreus kan zijn voor de patiënten", zegt Pearse Keane, een oogheelkundige van Moorfields.

Het systeem van DeepMind raadt aan welke patiënten voorrang moeten krijgen. ''Op de lange termijn hopen we dat dit artsen helpt om prioriteit te geven aan patiënten die met spoed behandeling nodig hebben. Uiteindelijk zou dat hun zicht kunnen redden'', aldus DeepMind.

De eerste proeven moeten volgend jaar worden uitgevoerd. Het zou de eerste keer zijn dat een algoritme van DeepMind in een zorgproduct terechtkomt.

DeepMind werd in 2010 opgericht door de Syrische Brit Mustafa Suleyman en een paar vrienden. Google kocht het vier jaar geleden voor een half miljard dollar. De AI die daar ontwikkeld wordt, werd vooral bekend dankzij AlphaGo, een computer die zichzelf het spel Go leerde spelen en twee jaar geleden de menselijke wereldkampioen versloeg.

Naast DeepMind zijn nog andere onderzoekstakken van Google bezig met AI voor medische toepassingen. Zo kwam Google's dochteronderneming Verily al met kunstmatige intelligentie die het risico op hartziektes kan voorspellen aan de hand van een scan van het netvlies en ontwikkelde Google recent ook een AR-microscoop die kankercellen kan detecteren.