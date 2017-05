AlphaGo wint nu ook van hoogst genoteerde Go-speler

Go is een bordspel met 361 speelvelden. Bij elke zet zijn er zodanig veel mogelijkheden, dat het ontzettend moeilijk is om een computer te programmeren die het spel naar zijn hand kan zetten. Met de hulp van neurale netwerken lukte het Deepmind, Google's onderzoekseenheid voor artificiële intelligentie, echter om een computer te maken die Go kon leren. 'Leren' mag je daarbij letterlijk nemen, want AlphaGo gebruikt ieder spelletje om zichzelf te 'trainen'.

Vorig jaar won AlphaGo verrassend van de Koreaanse wereldkampioen Lee Sedol met 4-1, een mijlpaal voor het onderzoek naar artificiële intelligentie. Aangezien het AI-systeem meer dan een jaar tijd gehad heeft om zijn strategieën te optimaliseren, komen nieuwe overwinningen iets minder onverwacht.

Toch werd het Go-duel tegen de Chinees Ke Jie, de huidige nummer één van de wereld, gezien als de volgende grote uitdaging voor AlphaGo. Het spel was live te volgen en werd beslecht in het voordeel van de kunstmatige intelligentie. AlphaGo won met de kleinst mogelijke marge: een half punt verschil. Dat twitterde Demis Hassabis, de CEO van Deepmind.

Game went to a count. #AlphaGo won by just half a point, the closest margin possible. Ke Jie played a great game. -- Demis Hassabis (@demishassabis) 23 mei 2017

Het spelletje is het eerste in een reeks van drie. Het werd gespeeld in het Chinese Wuzhen, op een vijfdaags festival in het kader van artificiële intelligentie. Donderdag en zaterdag (telkens om 4u30 Belgische tijd) nemen Ke Jie en AlphaGo het een tweede en derde keer op tegen elkaar. De computer zal ook de strijd aangaan met een team van vijf profspelers, die zullen samenwerken om de creativiteit en het aanpassingsvermogen van AlphaGo te testen.