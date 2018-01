Meg Whitman ruilt Silicon Valley voor Hollywood

Whitman kondigde in november haar vertrek bij HPE aan maar tot nog toe bleef het stil over de volgende ambities van de topvrouw. Nu laat ze zelf weten dat ze vanaf maart ceo wordt van NewTV, een nieuw bedrijf dat zich focust op hollywoodkwaliteit op het kleine scherm.

NewTV is een voorlopige werknaam. Whitman zegt dat ze de kwaliteit en storytelling van de filmsector naar mobiele video's van maximum 10 minuten wil brengen. "Het is een van de meest disruptieve ideeën die ik in mijn carrière al heb gezien," aldus de enthousiaste nieuwe ceo.

Whitman blijft na haar vertrek bij HPE lid van de raad van bestuur. Eerder nam ze ook een zitje bij Dropbox. Bij HP zorgde ze onder meer voor de opsplitsing tussen HP Inc en HPE. Daarvoor leidde ze eBay en was ze (in 2010) Republikeins kandidaat om gouverneur van Californië te worden.

Katzenberg

De keuze voor een startup in Hollywood is geen enorme verrassing. Zo geeft Whitman zelf aan dat ze bij het project betrokken raakte dankzij Jeffrey Katzenberg, de topman van Dreamworks. Dat de twee nauw samenwerken is geen geheim, in die mate zelfs dat Katzenberg de afgelopen jaren een vaste spreker was op grote events van Hewlett Packard.