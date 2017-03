Microsoft laat Windows Server draaien op ARM chips

Dit melden de bedrijven tijdens het Open Compute Project Summit in Santa Clara. Qualcomm en Microsoft toonden hoe een Windows Server werkt op een 10nm Centriq 2400 system. Het betreft voorlopig een intern project dat wordt gerund bij het Microsoft hoofdkantoor in Redmond. Onbekend is of de technologie op de markt beschikbaar wordt. Wel gaan de twee partijen Snapdragon Windows 10 notebooks en mobiele devices dit jaar op de markt zetten. Lees meer bij The Register.

Tijdens het Open Compute Project Summit toonde AMD een preview over zijn nieuwe Naples CPU System on Chip (SoC) voor x86-servers in datacenters.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.