Minder omzet en winst voor Nokia

De winst zo daalt met 27 procent. Intussen komt de netto omzet van het bedrijf komt op 6,715 miljard euro, een daling van 13 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

Ceo Rajeev Suri wijst er bij de kwartaalresultaten op dat zijn bedrijf het dit jaar beter zal doen en dat er daarbij ruimte is voor grotere winstmarges. Ook concurrenten Ericsson en Huawei focussen volgens hem vandaag meer op winstmarge dan op omzetgroei.

Dat komt deels omdat de vraag naar 4G-netwerkapparatuur over zijn piek heen is terwijl 5G nog even op zich laat wachten. Nokia kocht vorig jaar Alcatel-Lucent. Maar het bedrijf wil ook zijn vaste kosten met 1,2 miljard euro verlagen en schrapt daarom enkele duizenden banen.

De volledige resultaten van Nokia kan je hier nalezen.