Nederlandse universiteit wint Hyperlooprace van Elon Musk

Afgelopen weekend werden 27 teams uit de hele wereld uitgedaagd door Elon Musk. Ze probeerden in de Hyperloop Pod Competition met hun futuristische transportcapsule door een 1,2 kilometer lange testbuis een zo hoog mogelijke snelheid te halen. Uiteindelijk haalde het team van de TU Delft de hoogste overall score.

De Hyperloop Pod Competition is opgezet door Elon Musk, oprichter van SpaceX en Tesla. Musk opende de finale persoonlijk, en bezocht de stand van het Delftse team. Met de competitie wil hij de ontwikkeling van een revolutionaire vorm van snel en energiezuinig transport stimuleren, waarbij mensen en goederen met een snelheid van 1.200 kilometer per uur door buizen met daarin een zeer lage luchtdruk reizen. Uitgedaagd door Musk ontwierpen, bouwden en testten studententeams over de hele wereld hyperloop-pods - de wagentjes die door de buis racen.

Niet de snelste, wel de beste

''We waren niet de snelste, maar dat was ook niet de prijs waarvoor we wilden gaan'', zegt Van de Kerkhof - dat was het Duitse WARR-team. ''We wilden een innovatief goede bijdrage leveren. Daarom hebben we ons niet alleen gericht op snelheid, maar ook op efficiëntie bij de bouw en op de kosten en veiligheid van de capsule. Op basis daarvan hebben we deze prijs gewonnen.''

Het ontwerp van de Delftse studenten is erg licht: door het gebruik van het lichte en sterke koolstofvezel weegt de Delftse pod van ongeveer 4,5 meter lang en 1 meter hoog slechts 149 kilogram. Met behulp van magneten zweeft de Delftse pod boven de baan, waardoor er heel weinig energie verloren gaat.