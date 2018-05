OnePlus 6 heeft glazen achterkant en notch

OnePlus heeft gisteren zijn nieuwe toptoestel voorgesteld, de OnePlus 6. Opvallend is dat het bedrijf net als zijn concurrenten Apple, LG en Huawei de notch heeft omarmd. Dat is een kleine inkeping in het scherm op de plaats waar je normaal gezien de bovenste schermrand verwacht. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen om een maximale schermgrootte aan te kunnen bieden, en het toestel compacter van formaat te houden. De notch kan net als bij de Huawei P20 softwarematig opgevuld worden met zwart.

Verder is de OnePlus 6 het eerste toestel van de fabrikant dat met een glazen achterkant komt. De meeste fabrikanten, zoals bijvoorbeeld Apple, schakelen over naar glas om zo draadloos opladen te ondersteunen, maar dat is in het geval van de OnePlus 6 niet het geval. Volgens OnePlus heeft de omschakeling met een snellere internetverbinding te maken, want het toestel ondersteunt door zijn glazen achterkant theoretische downloadsnelheden van 1 gigabit.

Drie varianten

Nu kan je best even je adem inhouden voor de rauwe specificaties van het toestel. De OnePlus 6 komt met een 6.3 inch 19:9 Amoled-scherm met een resolutie van 2.280 x 1.080 pixels. De motor van het vlaggenschip is de Snapdragion 845 met Adreno 630 gpu.

De telefoon wordt geïntroduceerd in drie varianten: 6GB RAM/ 64 GB opslag (519 euro), 8GB RAM/128 GB opslag (569 euro) en 8GB RAM/256 GB (619 euro). Verder heeft de OnePlus 6 een 3.300 mAh-batterij, ondersteuning voor bluetooth 5, Dash Charge en Corning Gorilla Glass 5 aan de voorkant.

Betere low-light

Op het gebied van de camera zijn er kleinere verbeteringen doorgevoerd. De dual camera set-up heeft een 16 megapixel hoofdcamera met een f/1.7-diafragma en een tweede 20 megapixel camera met f/1.7 -diafragma. Beide camera's hebben optische beeldstabilisatie gekregen, en de sensor van de hoofdcamera zou 19 procent groter zijn vergeleken met die van de Oneplus 5T. OnePlus heeft ook de pixelgrootte van de hoofdcamera opgeschroefd tot 1.22 µm. Aan de voorkant vinden we een 16 megapixel camera met een f/2.0 diafragma.

De bedoeling is dat de dual camera-opstelling met verbeterde specs voor betere prestaties zorgt in onderbelichte omstandigheden. Een weinig verrassende feature waar OnePlus mee uitpakt is slow motion video aan 480 fps en een 720p-resolutie. Iets wat we ook al zagen, maar dan aan een hogere framerate, in telefoons zoals de Samsung Galaxy S9 of de Sony Xperia XZ2.

Het nieuwe Oneplus-vlaggenschip komt ten slotte in verschillende kleurenvariaties: mirror black (blinkend zwart), silk white (wit met een glinsterend effect) en midnight black (mat zwart). De toestellen zijn beschikbaar vanaf 21 mei via de webshop van OnePlus.