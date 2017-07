Opvolger van HoloLens ondersteunt artificiële intelligentie

De HoloLens is een AR-bril die een extra laag bovenop de echte wereld laat zien. Het wordt interessant wanneer die laag digitale informatie ook snel kan inspelen op wat in de echte wereld te zien is. Daarvoor moeten wel patronen verwerkt worden in de grote hoeveelheid data die de sensoren op de AR-bril binnen krijgen. Bovendien moet dat snel genoeg gebeuren, want de gebruiker wil niet dat de AR-laag vertraging heeft ten opzichte van de echte wereld. Daar ligt de grote uitdaging.

Microsoft komt nu met een oplossing. Op de CVPR-conferentie in Australië maakte Harry Shum, de AI-topman van het bedrijf, bekend dat hij werkt aan een extra processor die gespecialiseerd is in AI-toepassingen. Die zal geïntegreerd worden in de tweede versie van de HPU (Holographic Processing Unit). Dat moet de opvolger worden van de processor die nu gebruikt wordt in de HoloLens.

Dankzij de coprocessor worden snelle berekeningen op neurale netwerken mogelijk, waardoor de nieuwe versie van de HoloLens een zelflerende AR-bril zal worden. In plaats van de berekeningen via de cloud te versturen - iets wat microseconden kost - worden ze meteen lokaal uitgevoerd. Op die manier zal Microsofts toekomstige AR-bril instantaan gezichten en andere patronen kunnen herkennen. Het is nog niet bekend wanneer de volgende HoloLens op de markt zal komen.

Revolutie in AI op til

Microsoft is niet het enige bedrijf dat werkt aan een processor die specifiek ontwikkeld is om AI-taken uit te voeren. Ook Apple werkt aan een processor die berekeningen op neurale netwerken moet versnellen. De Apple Neural Engine moet de iPhone toelaten gezichts- of spraakherkenning efficiënt uit te voeren.

Google kondigde vorig jaar al haar TPU aan (Tensor Processing Unit). Tijdens de I/O-conferentie werd de opvolger van deze AI-chip aangekondigd, die nu ook beschikbaar is voor klanten van Googles clouddiensten. Ook Nvidia ontwikkelde een AI-chip, die over drie jaar in zelfrijdende auto's zal opduiken. Net als voor AR-brillen is het immers ook voor zelfrijdende auto's belangrijk dat ze patronen onmiddellijk kunnen herkennen.