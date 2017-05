Pinterest zoekt recepten op basis van foto

Terwijl steeds meer technologiebedrijven zich aan 'face recognition' wagen, komt Pinterest eens met iets anders: dish recognition. De functie geeft gebruikers een reeks aanbevelingen voor recepten, op basis van de ingredienten die het systeem herkend in een foto, of, real time, in het gerechtje waar een gebruiker zijn of haar camera naar wijst.

De site maakt al langer gebruikt van productherkenning. De vele foto's op het netwerk zijn bijvoorbeeld 'doorzoekbaar' via een tooltje genaamd Lens. Daarmee kan je doorklikken naar meer foto's en artikels waar hetzelfde product te kijk staat. En nu blijkt dat esthetisch verantwoord eten een van de populairste categorieën op het netwerk is. Het was dus maar een kwestie van tijd voor de artificiële intelligentie ook daarop werd losgelaten.