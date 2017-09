Proximus neemt app-ontwikkelaar over

Unbrace werd opgericht in 2013 en stelt 11 softwareontwikkelaars tewerk. De start-up werkte hiervoor al samen met Proximus, onder meer voor marktonderzoek gebaseerd op bewegingen van mobiele telefoons. "Deze overname past perfect in de ambitie van Proximus om een leverancier van digitale diensten te worden voor zijn klanten en partners en versterkt de expertise van Proximus in het ontwikkelen van apps", zo klinkt het. Financiële details werden niet vrijgegeven.