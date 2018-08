'Samsung wil een van zijn Chinese fabrieken sluiten'

Het nieuws komt van de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times. In een reactie meldt Samsung dat er nog geen finale beslissingen zijn genomen. "De gehele smartphonemarkt heeft het moeilijk door een vertragende groei," aldus Samsung in een mededeling aan Reuters, "De Samsung Electronic tak in Tianjin wil zich focussen op activiteiten die de efficiëntie verbeteren."

Het Koreaanse Samsung is 's werelds grootste smartphonebouwer, maar het bedrijf moest teleurstellende resultaten vrijgeven in het voorbije kwartaal. Vooral in China, een van de snelst groeiende markten voor mobiele toestellen ter wereld, is de concurrentie moordend. Vijf jaar geleden had Samsung daar nog twintig procent van de markt in handen, vandaag is dat nog één procent, met concurrenten als Huawei en Xiaomi die een groter deel van de koek innemen.

Samsung heeft, naast de fabriek in Tianjin, nog een Chinese fabriek in Huizhou. Het bedrijf heeft de laatste jaren echter een groot deel van zijn productie geplaatst in Vietnam en India, waar de lonen minder snel zijn gestegen dan in China. Volgens de Electronic Times produceert de Tianjin fabriek jaarlijks 36 miljoen mobieltjes, en de Huizhou fabriek 72 miljoen. De twee fabrieken die Samsung in Vietnam bezit, produceren samen echter 240 miljoen mobiele telefoons per jaar.