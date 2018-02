SpaceX lanceert dit weekend eerste wifi-satellieten

Al enkele jaren spreekt Elon Musk over het zogenaamde Project Starlink. Een project van SpaceX waarmee ze 4.425 satellieten de ruimte in willen lanceren die de hele wereld voor een lage prijs van internettoegang moeten voorzien. Die internettoegang zou ook nog eens even snel zijn als het huidige 'fiberinternet', een gigabit per seconde dus. Het enige wat gebruikers zouden nodig hebben om dit satellietinternet te gebruiken, is een ontvanger ongeveer ter grootte van een laptop.

Het project zou SpaceX tien miljard dollar kosten, maar die investering zou zichzelf volgens Musk al snel terugbetalen. Het doel van dit project? De ultieme droom van SpaceX bekostigen: een kolonie op Mars.

Als alles volgens plan verloopt, wil SpaceX alle satellieten van Project Starlink tegen 2024 in de ruimte krijgen. Dit weekend worden de eerste twee prototypes gelanceerd met de Falcon 9, de eerste 'echte' satellieten zullen pas vanaf 2019 gelanceerd worden. Die satellieten zullen eerst enkel de Verenigde Staten van internet voorzien, over de daaropvolgende vijf jaar zal dat netwerk voor de hele wereld beschikbaar worden. Wanneer we ook in België van het satellietinternet gebruik kunnen maken, is nog onduidelijk

De lancering zal plaatsvinden op zondag 18 februari om 03.17 uur onze tijd van de Vandenberg Air Force Base in California.