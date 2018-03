Spotify rekent af met gehackte versies van haar app

Spotify zet vanaf nu harder in op het bestrijden van aangepaste Spotify-apps die premium-functies uitdelen aan gratis gebruikers. Het bedrijf zendt nu aan piraten een niet mis te verstane e-mail wanneer er verdachte activiteit wordt gedetecteerd.

Dreigmail

"Beste gebruiker, we hebben vreemde activiteiten vastgesteld bij de app die je gebruikt, dus we hebben die processen beëindigd. [...] Om je Spotify account opnieuw te kunnen gebruiken, dien je elke aangepaste of onofficiële app te verwijderen, en vervolgens de officiële app te installeren via de Google Play Store", zo luidt de mail.

Vervolgens verscherpt de toon met een waarschuwing gericht aan de piraat in kwestie. "Als we veelvuldig gebruik van onofficiële apps waarnemen, beschouwen we dat als een schending van onze gebruiksvoorwaarden. We hebben dan het recht om uw account te bevriezen of te verwijderen", zo besluit de boodschap.

Gratis formule

In tegenstelling tot concurrent Apple Music, laat Spotify gebruikers wel toe om haar diensten gratis te gebruiken. Alleen zijn daar wel duidelijke voorwaarden aan verbonden. Zo kan je maar een beperkt aantal nummers overslaan tijdens het beluisteren, en af te toe krijg je reclame te horen. Gratis gebruikers kunnen ook geen liedjes offline opslaan.

Wereldwijd heeft Spotify 159 miljoen gebruikers, waarvan 71 miljoen betalen voor de dienst. Het is logisch dat het bedrijf optreedt als piraten zonder maandelijkse betaling toch gebruikmaken van premium-functies, want Spotify loopt op die manier advertentie-inkomsten mis.

Beursambities

Het blijft alleen de vraag waarom Spotify niet eerder heeft opgetreden tegen verdachte activiteiten. Het is opmerkelijk dat het bedrijf de maatregelen tegen piraten aankondigt, net nadat het naar de beurs van New York is getrokken. Harder optreden tegen piraten kan een goede boodschap zijn aan Spotify's aandeelhouders.

Het bedrijf is namelijk verlieslatend momenteel, en onlangs raakte bekend dat Apple Music de streamingdienst in de VS zal voorbijsteken in actieve, maandelijkse gebruikers. Verder zal Spotify binnenkort een significant hogere bijdrage moeten uitbetalen aan muziekuitgevers en artiesten.