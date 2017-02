Steam stapt af van stemsysteem voor het uitbrengen van games

Valve vervangt zijn Greenlight-programma door 'Steam Direct', dat nog dit voorjaar online zou moeten komen. Volgens Valve zou het nieuwe programma het sneller moeten maken voor ontwikkelaars om hun games op Steam aan te bieden. In plaats van de huidige procedure, waarbij (vooral kleinere) gamemakers hun game aanboden en gebruikers konden stemmen of ze het ook echt wilden, komt er de nieuwe Steam Direct. Om zich daarvoor in te schrijven moeten ontwikkelaars een hoop papierwerk en belastinginformatie indienen. Valve vergelijkt het proces in een blog met het aanvragen van een bankrekening. Daar komt ook nog een bedrag bij, te betalen per titel, dat moet dienen als een onofficiële manier om de echte rotzooi te wieden. Hoe hoog dat bedrag zal zijn, is nog niet duidelijk. Voor Greenlight was het inschrijvingsgeld een schappelijke honderd dollar.

De alternatieve gamemarkt

Steam is vooral bekend als downloadplatform voor 'kleinere' titels. De online winkel biedt de grote blockbusters als Call of Duty en Fifa aan voor pc, maar is daarnaast een van de grootste distributeurs van indie titels. Dat zijn alternatieve games die vaak door een kleine studio worden gemaakt en die ook al eens een niche genre beslaan: puzzelspellen, visual novels, kunstgames, overlevingsspellen, geitensimulatoren enzovoort.

Greenlight was initieel dan ook bedoeld als een manier om de types games die door Steam werden aangeboden uit te breiden naar verschillende groepen van gamers, schrijft de ontwikkelaar in zijn blog. In plaats van enkele mensen bij Steam, zou de hele gemeenschap kunnen helpen om nieuwe games te vinden die ze echt willen spelen. "[Greenlight] heeft ons geholpen om de drempel te verlagen voor veel ontwikkelaars om hun spel gepubliceerd te krijgen", aldus Valve. Het bedrijf zet erbij dat er nu al meer honderd Greenlight titels op het platform staan die elk minstens een miljoen dollar hebben verdiend. Veel daarvan zouden in het oudere systeem nooit online zijn geraakt.

Maar dat systeem wordt nu dus afgeschaft en Valve zegt dat het de 'pijplijn' nog wilt verbeteren zodat ontwikkelaars hun spel sneller online krijgen. Daarnaast heeft het ook aanpassingen aan het platform zelf gedaan, zodat gamers beter hun weg vinden in het gigantische bos van genres en titels.