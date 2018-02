Telenet en Proximus laten klanten tv streamen vanuit het buitenland

Proximus en Telenet laten hun klanten al langer content bekijken via hun Proximus TV en Yelo Play-diensten, maar voorlopig kon je alleen nog maar vanuit België streamen. Daar komt nu verandering in, want door de Europese regelgeving omtrent de zogenaamde 'meeneembaarheid van de digitale rechten', moeten onze Belgische providers hun diensten tegen 1 april in alle landen van de Europese Unie beschikbaar stellen.

Nieuwe regelgeving

Deze regelgeving kwam vorig jaar in mei tot stand. Vanaf april zal je online-abonnementen op mediacontent probleemloos in het buitenland kunnen gebruiken. Dat geldt voor streamingdiensten zoals Netflix en Spotify, maar evenzeer voor online game-diensten, sportevenementen en e-books.

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) benadrukt het belang van de nieuwe wetgeving. "De problematiek treft wel degelijk veel mensen: enkel in Vlaanderen beschikken al meer dan 600.000 mensen over een Netflix-abonnement."

Yelo Play

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor providers als Telenet en Proximus. Zij moeten, net als andere abonnementsdiensten, hun streamingcontent in Europa beschikbaar stellen. Telenet meldt via haar website dat internet- en tv-klanten vanaf 1 april via Yelo Play in het buitenland kunnen streamen. Al zijn er wel enkele beperkingen.

Zo kan je opnames instellen vanaf de website of applicatie, maar je kan die enkel bekijken als je verbonden bent via je eigen vaste internetverbinding. Ook Films van BBC en FOX kan je omwille van contractuele redenen alleen maar streamen via je eigen netwerk.

Proximus TV

Proximus voorziet momenteel nog geen informatie op haar website, maar woordvoerder Jan Margot bevestigde ons dat klanten via de Proximus TV-website vanaf 20 maart hun content kunnen streamen vanuit de EU. "Vanaf 20 maart, dus meer dan een week voor Telenet dat doet, stelt Proximus haar Proximus TV-website open in de EU. Gebruikers van de applicatie kunnen zelfs nu al content streamen via mobiele data."

Voorlopig is het nog onduidelijk welke content van Proximus precies in het buitenland beschikbaar zal zijn. Daarover zal het telecombedrijf later nog details bekend maken.

Dataverbruik beheren Een belangrijk gegeven om rekening mee te houden, blijft het verbruik van mobiele data. Ondanks de afschaffing van de roamingkosten, moet je in ook Europa er nog steeds opletten dat je je inbegrepen maandelijkse volume niet overschrijdt. Anders betaal je namelijk een meerprijs per verbruikte megabyte. Video- en muziekcontent zijn meestal de grootste verbruikers. Als je bijvoorbeeld een serie bekijkt waarvan een aflevering 25 minuten duurt, verbruik je ongeveer 312 MB aan mobiele data. Gelukkig zijn er veel zaken die je kan doen om je gegevensverbruik te beperken. Ten eerste kan je in veel apps, zoals Yelo Play, instellen om enkel gebruik te maken van wifi-netwerken. Daarnaast kan je ook je inbegrepen datavolume via de instellingen van je telefoon ingeven. Vervolgens schakelt je telefoon de mobiele data-functie automatisch uit van zodra je dat volume overschrijdt.

Europese cijfers

Volgens de onderhandelaars van Europa, is een nieuwe regelgeving rondom de meeneembaarheid van de digitale rechten een logisch gevolg op de afschaffing van de roamingkosten. Een onderzoek van de EU stelt ook dat 64 procent van de Europeanen het internet gebruikt om onder meer van films, muziek en games te genieten.

Het onderzoek wees bovendien uit dat het belang van mobiele apparaten sterk toeneemt. Daarnaast liet Europa In 2015 een ook onderzoek uitvoeren in verschillende landen naar de meningen rondom de meeneembaarheid van digitale rechten.

Één op de drie Europeanen bleek toen voorstander te zijn van de regelgeving. Voor mensen binnen de leeftijdscategorie tussen 15 en 39 jaar, is het belang van online-abonnementen groter. De helft van de ondervraagden gaf aan dat de toegankelijkheid van online-abonnementen belangrijk is tijdens het reizen doorheen Europa.