Netflix en Spotify worden ook in het buitenland bruikbaar

'Deze inhoud is niet beschikbaar.' Het is een boodschap die veel internetgebruikers te zien krijgen als ze in het buitenland een vertrouwde website willen raadplegen. Ze beschikken over een digitaal abonnement om online muziek te beluisteren, hun favoriete programma's te bekijken of te gamen, maar daar kunnen ze vaak enkel in eigen land gebruik van maken.

Daar wordt nu een mouw aan gepast. Wie tijdelijk in het buitenland verblijft - op vakantie, voor het werk of om te studeren - zal ook daar probleemloos gebruik kunnen maken van zijn betalend abonnement. Het Europees Parlement keurde het akkoord dat daarover gesloten is met de lidstaten donderdag formeel goed.

De nieuwe regels zouden in de loop van 2018 van kracht moeten worden. Dienstverleners die gratis abonnementen aanbieden, zoals openbare omroepen, kunnen kiezen of hun content over de landsgrenzen mag meegenomen worden.

"Problematiek treft veel mensen"

Het toenemend gebruik van smartphones en tablets maakte de vraag om digitale rechten niet langer te beknotten steeds prangender. "De problematiek treft wel degelijk veel mensen: enkel in Vlaanderen beschikken al meer dan 600.000 mensen over een Netflix-abonnement", weet Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Verwacht wordt dat online diensten nog populairder zullen worden wanneer op 15 juli de roamingkosten definitief worden afgeschaft.