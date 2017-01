Toyota's AI laat geen onbekende chauffeurs toe

De conceptwagen van Toyota kan autonoom rijden, maar wie graag zelf blijft rijden kan dat perfect. De wagen heeft nog steeds alle pedalen en een stuur. Maar ondersteunt je op alle mogelijke manieren met Yui, de ingebouwde assistent met kunstmatige intelligentie.

Dat begint bij het starten van de wagen, niet met een sleutel of ander voorwerp maar wel door je handpalm te laten scannen. Wie niet geregistreerd is, kan niet vertrekken. Yui begroet je als chauffeur en vraagt waar je naartoe wil, maar begrijpt daarbij ook de context. Wanneer je zegt dat je naar het voetbal gaat, zal de wagen op basis van eerdere ritten weten welke match je bedoelt en waar die doorgaat.

Volgens Toyota kan de rij-assistent ook je gevoelens interpreteren. Merkt de wagen dat je je triest voelt, dan stelt hij voor om het rijden over te nemen en je veilig naar je bestemming te brengen.

Hoewel de AI het voornaamste achter de wagen is, bevat de Concept-i ook meer uiterlijke snufjes. Zo zijn de lampen verwerkt in de witte bumper en zien je ze pas wanneer ze oplichten. Binnenin zit een grote heads-up-display en ook de rest van het frame van de wagen geeft jou of andere bestuurders informatie met behulp van oplichtende vlakken en schermen.