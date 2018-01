Trump wil geldkraan ruimtestation ISS dichtdraaien tegen 2025

Uit een voorlopig budgetvoorstel dat techsite The Verge kon inkijken, blijkt dat de Amerikaanse overheid niet langer wil investeren in het ISS, het internationale ruimtestatios. Het voorstel kan nog bewerkt worden tot 14 februari, maar daarna passeert het langs het Amerikaanse Congres waar de Trump-gezinde Republikeinen in de meerderheid zijn.

Naar de maan

Als de plannen van de regering Trump ongewijzigd blijven, zou dat hoogstwaarschijnlijk het einde betekenen van het ruimtestation dat nu al meer dan twee decennia dienst doet. Jaarlijks kost het ISS drie tot vier miljard dollar voor de ruimteorganisatie NASA, en daarom zal het bedrijf die kost onmogelijk kunnen blijven dekken zonder steun van de overheid.

Het is geen geheim dat Trump een koele minnaar is van het huidige beleid van de NASA. Volgens de president en veel leden van het Congres, zou het ruimtebedrijf zich meer moeten focussen op verkenningsmissies in deep space, en de bouw van een nederzetting op de maan.

Oorspronkelijk was voorzien om de activiteiten van het ISS op zijn minst tot 2028 verder te zetten. Na de beëindiging van het Amerikaanse Space Shuttle-project, zouden commerciële ruimtebedrijven zoals Boeing en SpaceX, technologie ontwikkelen waarmee ze zelf mensen naar het ISS kunnen transporteren. Beiden bedrijven hebben echter vertragingen opgelopen, waardoor de NASA al zeven jaar lang genoodzaakt is om beroep te doen op Russische raketten voor het transport van haar astronauten.

Internationale samenwerking

Een woordvoerder van NASA reageerde aan The Verge op het nieuws: "De samenwerking tussen NASA en het ISS werkt als een bron van technisch en wetenschappelijk onderzoek. NASA ziet het ISS als een fundament dat de mensheid zal helpen om de ruimte verder te verkennen." Voor verdere commentaar wil NASA nog wachten tot het budgetvoorstel van de regering definitief is.

In de jaren dat het ISS actief was, bewees het ruimtestation haar belang bij tal van commerciële en wetenschappelijke activiteiten. Maar daarnaast is het ISS ook een belangrijk toonbeeld van internationale samenwerking tussen landen. Astronauten van NASA werken er onder meer samen met kosmonauten van het Russische ruimteagentschap Roscosmos. Ook de Belgische astronaut, Frank De Winne, verbleef in 2002 een tijdlang in het ISS.