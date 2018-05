Trump wil verbannen ZTE na drie weken terug toelaten

ZTE, een van de grootste producenten van smartphones en netwerkapparatuur ter wereld, kreeg eind april te horen van de VS dat het gedurende zeven jaar geen handel mag drijven met Amerikaanse bedrijven. Daarmee wordt het gestraft omdat het bedrijf Amerikaanse technologie of producten heeft doorverkocht aan Iran.

De sancties hebben een zware impact op ZTE dat onder meer afhankelijk is van chipfabrikanten Qualcomm en Intel, maar ook van Alphabet, het bedrijf achter Android.

In twee opmerkelijke tweets zegt de Amerikaanse president Donald Trump nu dat hij samen met China werkt aan een oplossing om ZTE 'back into business' te helpen. Maar dat onderhandelingen in het verleden te vaak in het voordeel van China waren.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

Het Witte Huis bevestigt aan Reuters dat het land contact heeft met China over de ZTE-sancties. Minister voor Handel Wilbur Ross zou daarbij de zaak bekijken.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

ZTE heeft naar aanleiding van de ban al laten verstaan dat het niet is opgezet met hoe de VS te werk ging. Zo zou het bedrijf alles hebben gedaan om aan dergelijke sancties te ontsnappen en klaagt het dat de VS haar oordeel al klaar had nog voor het bedrijf zich goed en wel kon verdedigen. Vorige week nog liet het bedrijf verstaan dat het in 2017 zo'n 2,3 miljard dollar betaalde aan 211 Amerikaanse bedrijven.

Daarmee is ZTE momenteel uitgegroeid van een kleine rel rond handelsbelangen tot een onderwerp in de handelsoorlog tussen China en de VS. Mogelijk beseft de regering Trump dat het met de sancties ZTE op korte termijn hard treft. Maar dat de kans groot is dat die laatste zo op termijn wel op zoek gaat naar partners buiten de VS.