U gebruikt opnieuw meer data tijdens de festivals dan vorig jaar, met dank aan de Rode Duivels

Telenet registreerde tijdens Werchter Boutique vier keer zoveel dataverbruik als vorig jaar. Tijdens Graspop verdrievoudigde het verbruik en tijdens Rock Werchter was er een verdubbeling.

Proximus zag het extra volume dat verbruikt werd bovenop het normale dataverbruik tijdens Graspop en Werchter Boutique verdubbelen. Er zijn nog geen definitieve cijfers voor Rock Werchter, maar 'op de eerste dag was er al meer data verbruikt dan vorig jaar tijdens het volledige festival', zegt woordvoerder Jan Margot. Het dataverbruik tijdens Rock Werchter vorig jaar was al een record.

Delen Op de eerste dag was er al meer data verbruikt dan vorig jaar tijdens het volledige festival. Jan Margot, woordvoerder Rock Werchter

'Meer en meer stellen we vast dat festivalgangers massaal ervaringen en emoties uitwisselen via berichten, foto's en video's op sociale media', zegt Margot. Daardoor boeten sms'en en bellen aan populariteit in, een tendens die al enkele jaren bezig is, klinkt het. Telenet stelde daarentegen wel een toename van het aantal sms'en en belminuten tijdens de festivals vast. 'De sms, die in 2017 leek weg te deemsteren en grotendeels het onderspit moest delven tegen instant messaging-apps als WhatsApp en Facebook Messenger, lijkt opnieuw in de gunst te vallen van de festivalgangers', klinkt het in een persbericht.

De sterke stijging van het dataverbruik valt onder andere te verklaren door de prestaties van de Rode Duivels, klinkt het bij de operatoren. Telenet zag een 'explosie' van het dataverbruik op Werchter Boutique en Graspop tijdens de WK-matchen. Op Rock Werchter was de stijging beperkter, 'omdat er op de wei verschillende reuzenschermen geplaatst werden. Dat heeft ertoe geleid dat minder mensen de wedstrijd zelf streamden.'

Proximus zag eveneens een stijging van het mobiele dataverbruik tijdens de matchen van de Rode Duivels. Tijdens de wedstrijden tegen Engeland en Japan was die stijging beperkter, waarschijnlijk omdat het een avondwedstrijd op een weekdag was, waardoor veel mensen thuis gekeken hebben, luidt de verklaring.