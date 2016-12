Uber ruziet over de definitie van 'autonoom'

De eerste stappen op weg naar zelfrijdende taxi's zijn vooralsnog lastig en verwarrend. Het Californische Department of Motor Vehicles (DMV), dat ook rijbewijzen uitdeelt, heeft Uber gemeld dat het een vergunning nodig heeft om autonome voertuigen te laten rijden. Zo'n vergunning kost het bedrijf 150 dollar, maar Uber weigert uit principe, zegt Anthony Levandowski, vice president van Uber's Advanced Technologies Group aan technologiesite the Verge. Volgens hem vallen Ubers zelfrijdende wagens niet onder de wettelijke definitie die de DMV gebruikt. "Je hebt ook geen visvergunning nodig om met de auto te rijden."

De zelfrijdende taxidienst van Uber werd woensdag 14 december ingehuldigd in San Francisco en enkele uren later kreeg Uber een brief met de melding dat het daar een vergunning voor nodig heeft. Voor Uber draait het om definities van autonome voertuigen. Levandowski claimt dat Ubers auto's vergelijkbaar zijn met Teslas Autopilot systeem (dat niet onder de definitie van autonome voertuigen valt), en dat er altijd iemand op de plaats van de chauffeur zit om de rit te begeleiden. Technisch gezien zouden het dus geen autonome wagens zijn. Uber heeft dan ook extra informatie gevraagd over die definitie. Levandowski ontkent ook dat het bedrijf de vergunning ontwijkt omdat het dan cijfers zou moeten vrijgeven over het aantal ongevallen met zijn nieuwe technologie.

Er is autonoom en autonoom

Ergens is het vrij typisch voor Uber om op deze manier te reageren. Het bedrijf staat bekend om zijn laksheid inzake lokale wetgeving. Het moet bijvoorbeeld gezegd dat Tesla en een paar dozijn andere technologiebedrijven, wel gewoon DMV vergunningen hebben verkregen voor het testen van autonome voertuigen. Verder gaat het hier ook over details die verregaande gevolgen kunnen hebben. Tesla's Autopilot Assistance, dat inderdaad geen vergunning nodig heeft, gebruikt bijvoorbeeld waarschuwingen en legt desnoods de auto stil wanneer de bestuurder niet oplet, of zijn handen van het stuur neemt. Uber's systeem gebruikt die maatregelen niet.