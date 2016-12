Video: Elon Musk reageert blij als een kind na historische landing Falcon 9-raket

Een jaar geleden lukte het SpaceX voor het eerst om een raket rechtop op vaste grond te laten landen na een aantal mislukte pogingen. Het was de eerste keer dat een raket de ruimte in ging en rustig op aarde kon landen, waardoor een flinke stap in de richting van herbruikbare raketten gemaakt werd.

De spanning is in de video dan ook merkbaar. Na lancering zie je Musk nog in de lucht staren terwijl hij 'dit is slecht' zegt. Maar kort daarna ontsteekt de raket, waarna hij begint af te remmen voor landing. Ontlading en gejuich volgt vervolgens in het commandocentrum nadat de raket de aarde rustig nadert. 'Hij staat recht op', roept Musk vervolgens terwijl hij blij als een kind terug rent naar het commandocentrum.

De video is afkomstig uit een reeks van National Geographic, die zich toespitst op Mars en de mogelijkheid om als mensheid daar verder te leven. De serie is voor een deel drama, met een verhaal over fictioneel leven op Mars in 2033, en bestaat deels uit interviews met experts als Musk - die de mens naar de planeet wil brengen.

Twee scenario's

De Zuid-Afrikaanse entrepreneur ziet twee scenario's voor de mensheid: 'Óf we gaan op meerdere planeten leven, óf we blijven op één planeet. In dat geval sterven we uit bij een volgende massa-extinctie', zegt Musk in de documentairereeks van National Geographic. 'Ik ga voor de eerste optie. We worden een beschaving die door de ruimte reist.' Met dat doel richtte hij in 2001 SpaceX al op.

Om dat voor elkaar te krijgen begon hij met de ontwikkeling van herbruikbare raketten, waardoor de kostprijs een raketlancering flink gedrukt kan worden. Sinds de start van het bedrijf vijftien jaar geleden zijn daar flinke stappen in gemaakt, waarbij het moment in bovenstaande video van groot belang was.

Missie naar Mars

Voordelen van Mars zijn dat hij relatief in de buurt ligt en er (onder de oppervlakte) veel water is. Voor de landbouw zijn er vitale voedingsstoffen in de atmosfeer en de zwaartekracht is er slechts 37 procent ten opzichte van de aarde - wat ervoor zorgt dat iedere stap een sprong voorwaarts is.

De eerste onbemande vlucht van de draagraket staat gepland in 2018. Als alles getest is zou SpaceX elke 26 maanden een vlucht naar Mars willen organiseren, wanneer de planeet gunstig staat ten opzichte van de aarde. Wanneer de eerste bemande reis naar de Rode Planeet daadwerkelijk plaatsvindt is nog moeilijk te zeggen, maar Musk verwacht dat het in de jaren '20 al mogelijk zal zijn.