Visual Studio suggereert 'betere code'

Het gaat om Visual Studio IntelliCode, dat volgens Microsoft intelligente suggesties doet om de kwaliteit van de code, en dus ook de snelheid waarmee ze wordt geschreven, verbetert.

Tegelijk stelt Microsoft Live Share voor in Visual Studio en VS Code. Hierbij kunnen ontwikkelaars samen ontwikkelen en problemen oplossen in beide applicaties. Ook sluit Microsoft een partnerschap met GitHub waardoor Visual Studio App center in de marktplaats van GitHub beschikbaar wordt.

Azure

Ook voor Microsoft's cloudplatform Azure is er AI-nieuws. Zo voorziet het bedrijf voortaan een reeks voorontwikkelde AI-modellen onder de naam Azure Cognitive Services API's. Die moeten het voor ontwikkelaars mogelijk maken om hun eigen toepassingen met kunstmatige intelligentie te bouwen. Het gaat onder meer om API's rond spraakherkenning, vertaling en text-to-speech. Ook wordt de Azure IoT runtime voortaan openbron.

Voor meer gevorderde ontwikkelaarsprojecten voorziet Azure tools om zelf modellen te bouwen en daarbij datavoorbereiding, modelopbouw en het uitrollen naar de cloud of edge (lokale verwerking aan de rand van het netwerk) te vergemakkelijken.