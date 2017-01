VS beschuldigt Oracle van gender- en rassendiscriminatie

De beschuldiging is niet licht: Blanke mannen krijgen bij Oracle meer betaald dan vrouwen en minderheden, zelfs al hebben ze dezelfde functies, titels en werkervaring.

Het Amerikaanse Office for Federal Contract Compliance (OFCC) bestudeerde de aanwervingen en het loonbeleid bij Oracle sinds 2013 en merkte de loonkloof op verschillende niveaus en afdelingen. Ook werkte het bedrijf zelf te weinig mee en wou het zelf geen data vrijgeven over zijn verloningspolitiek.

In de rechtszaak staat ook te lezen dat de IT-reus bij aanwervingen voor onder meer technici een duidelijke voorkeur had voor Aziatische mannen, specifiek uit India.

Als Oracle de rechtszaak verliest dan kan dat een zware impact hebben op de resultaten van het bedrijf. Het zou daarbij alle Amerikaanse overheidscontracten kwijtspelen en geen aanspraak maken op nieuwe opdrachten. Goed voor jaarlijks miljoenen dollars extra omzet.

Oracle, dat wordt geleid door co-ceo's Mark Hurd en Safra Catz (foto) van zijn kant is het oneens met de beweringen. Tegenover The Register klinkt het dat de klacht politiek gemotiveerd is en is gebaseerd op valse beschuldigingen. Het bedrijf zegt dat het diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel draagt en alle werknemers gelijke kansen biedt.