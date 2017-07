VS maakt werk van wetgeving voor zelfrijdende auto's

Een gespecialiseerde subcommissie is eensgezind over een wetsvoorstel dat in de toekomst duizenden geautomatiseerde auto's toelaat op de openbare weg, terwijl federale toezichthouders veiligheidsnormen ontwikkelen.

''Vandaag is de belangrijkste stap gezet door onze subcommissie tot nu toe. Het zal leiden tot uitgebreide wetgeving over zelfrijdende technologieën en diensten. Maar ons werk is nog niet af'', zegt de Republikeinse commissievoorzitter Bob Latta uit Ohio.

De wetgeving is volgens persbureau Bloomberg een eerste grote stap van de Amerikaanse regering om een duidelijk kader te scheppen voor zelfrijdende voertuigen. Volgende week wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht door de voltallige commissie voor energiezaken.

Amerikaanse transportwetgeving is tot nu toe niet gericht op auto's zonder bestuurders en verbiedt staten om zelf de komst van autonome auto's te reguleren. Op aanbeveling van de Democraten bevat het wetsvoorstel plannen om de National Highway Traffic Safety Administration binnen achttien maanden verkeersregels te laten schrijven voor autonome voertuigen.